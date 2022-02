Ça y est ! On est 10.000 sur ma chaîne Youtube ! Et même si ça ne change techniquement pas grand-chose au niveau de la chaîne, évidemment, symboliquement, c'est un cap...Et ce fut l'occasion de travailler sur le premier projet d'envergure de la chaîne sous la forme d'une... FAQ ! Une façon de remercier mes abonnés pour leur soutien sans faille durant ces 8 (courtes) années sur Youtube, que j'ai commencé totalement par accident !Ah ah je sais qu'ici, je ne suis pas forcément apprécié de tous, mais s'il y a bien une chose que j'ai appris dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde (encore plus quand tu joues sur Switch et Xbox Series S). Mais je vous aime tous ici pour une raison précise : Vous êtes cash, sans détours et dites les choses comme il le faut. Il n'y a rien de mieux pour avancer... Ou pour ne pas prendre la grosse tête !La vidéo est une première qui sera lancée à 19 H (j'ai encore des choses à régler, notamment pour la 4K et m'assurer qu'en France vous puissiez voir la vidéo dans sa qualité maximale, ou, au minimum, du 1080p).Merci pour votre soutien sans faille depuis de longues années, j'ai également envie d'en profiter pour remercier les frère Morcos (surtout Supatony avec qui j'ai eu le plus d'interaction) de maintenir le site depuis tant d'année, même si je sais qu'ils sont très, très occupé (et je suis vraiment heureux de voir une telle réussite française, vous êtes vraiment une source d'inspiration les beaux gosses, j'vous souhaite le meilleur), et un gros Big Up au frère Shanks, qui gère le site d'une main de maître avec une régularité sans faille, ce qui est une autre chose que j'admire.J'vous embrasse, et j'espère vraiment pouvoir renvoyer l'ascenseur avec des concours, des voyages, l'organisation d'évènements ou que sais-je encore !Passez tous une excellente semaine !