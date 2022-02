Alors que Sony Group Corporation (via Sony Interactive Entertainment et RTS, société de gestion de talents cofondée par la streameuse Imane "Pokimane" Anys) est le nouveau propriétaire de l'Evolution Championship Series (EVO), la plus grande compétition dans le versus fighting, depuis pratiquement un an, l'Arabie Saoudite a récemment mis la main sur l'Electronic Sports League (ESL) et FACEIT pour 1,5 milliard de dollars via Savvy Gaming Group avec l'aide de son fonds public d'investissement (PIF) afin de dominer l'eSport avec les compétitions officiels de CS:GO, Dota 2 ou encore StarCraft 2. Les deux groupes ont d'ailleurs fusionné pour devenir ESL FACEIT.Toujours avec l'appui du PIF, l'Arabie Saoudite continue de miser sur les éditeurs de jeux vidéo via Electronic Gaming Development Company (EGDC). Après avoir pris des parts chez Electronic Arts (2,6%), Activision Blizzard (3,5%), Take-Two Interactive (3,5%) et Square Enix (4,3%) pour un peu plus de 4 milliards de dollars, les éditeurs Capcom et Nexon ont fait l'objet d'une prise de participation de 5% pour 1,5 milliards de dollars. Nul doute que le but premier est de profiter de l'accélération des consolidations dans l'industrie vidéoludique pour en tirer un jolie bénéficie même si la fondation philanthropique du prince héritier Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz (MiSK Fondation) détient SNK Corporation à 100% et n'a pas prévue de s'en séparer.