Nouveau top 10, et cette fois on va s'intéresser au bestioles peu recommandable qui ont élu domicile dans l'eau. Souvent gigantesque, afin de mieux impressionné et faire flippé le joueur, voici pour vous une plongée en eau profonde !10)- Alors oui, on aurait tendance à sourire quand on parle de créatures terrifiante, on pense pas forcément voir pas du tout à Mario mais il faut avouer que l'anguille géante de la baie des pirates a vraiment de quoi foutre les jetons. Déjà, son bassin est immense et en plus de ça, il faudra faire gaffe à notre jauge d'oxygène.9)- Les alligators sont vraiment flippant, surtout la première fois qu'on les rencontre. Je me souviens dans Far Cry 3 me balader tranquillement dans la jungle en passant près d'un cours d'eau, et là d'un coup, un énorme aligator m'attrape et m'attire au fond de l'eau pour me dévorer !!Ça m'a tellement surpris que je me suis fait bouffer en deux secondes sans même comprendre ce qui m'arrivait... Heureusement, maintenant j'arrive à les repérer, ils sont souvent près de nénuphar à attendre que leur proies passent...8 )- Hydrus est une créature gigantesque de SOTC. Moi, je la trouve terrifiante de par sa taille démesurée. (Ouais, j'ai du mal avec les gros trucs dans l'eau)...7)- Je me souviens quand étant gamin je geekais pour la toute première fois à Wind Waker, ignorant tout de son océan et ses secrets. Par tempête, j'étais perdu au milieu de l'océan, je devais rejoindre Mercantile je crois. Quand d'un coup, un tourbillon se forme et un énorme calamar surgit de l'eau.Sa taille imposante à fait que j'ai paniqué comme pas possible, essayant de m'enfuir en mettant les voiles... (grossière erreur) la créature m'aspira et je fus téléporter je sais pas où...J'ai bien mis 5 minutes à reprendre mes esprit et à comprendre ce qui c'était passé x)... Un souvenir mémorable mais aussi flippant de ce jeu.6)- Les requins dans les jeux comme dans les films font terriblement flippé. (J'imagine pas en vrai).... Ils ont donc parfaitement leur place dans mon top. L'un de mes souvenirs les plus mémorable concernant ces requins, c'est dans le jeu Tomb Raider 2.Sous marin à l'abandon, je devais me mettre à l'abri de la noyade, quand ces maudits requins me pourchassaient... Avec la musique bien flippante en plus de ça...5)- Le tout premier boss du jeu est aussi l'un des plus flippant. Cette salamandre géante (car oui c'est une salamandre) a élu domicile dans le lac (Del Lago signifiant en espagnol venant du lac). C'est une créature gigantesque à l'appétit féroce, qui est nourri par les membres de Lord Saddler d'humains qu'ils tuent sur la route.La toute première fois que j'ai rencontré ce monstre, j'ai flippé comme jamais, surtout quand Leon est éjecté de sa barque, que la caméra se met derrière la bestiole et qu'il faut vite sprinter pour pas se faire becter.Bon, maintenant vu l'expérience que j'ai acquis sur ce jeu, en deux temps trois mouvement elle trépasse mais la première fois, wouah je faisais pas le fier...4)- Holà moussaillon, à l'abordage ! SOT à son lot de gros poisson surtout depuis la MAJ avec le Megalodon, Requin géant ayant réellement existé à l'époque. Le Kraken est pas en reste non plus, créature issu de la mythologie scandinave, quand il vous attaque et qu'il défonce votre navire en deux secondes et que vous vous retrouvez dans l'eau, vous faites pas le fier... Dommage cependant que son corps n'est pas été modélisé. Seul ses tentacules sont apparents...Bref, deux grosses bestioles bien flippante !!!3)- Jeu déjà terrifiant de base, ATDD à son lot de surprise également. Notamment avec ce passage dans un genre de cave innondé ou une créature invisible nous croque les mollets... Ce qui la rend hyper flippante, c'est qu'on ne la voit pas... Il faudra vite aller de plate forme en plate forme pour éviter de se faire becter les guiboles, ajouter à cela une musique bien stresfull comme il faut et vous aurez une bonne idée de ce que c'est de flippé dans un jeu !2)- Jeu de Playdead, auteur du magnifique Limbo. Dans Inside, vous aurez affaire à des créatures aquatique bien flippante. Ça ressemble à des "filles poissons" un peu chelou... mais bordel, qu'elles sont flippantes ! Leur respirations stridente, la musique qui s'emballe quand elles nous pourchassent etc...La façon dont elle nous becte quand elles arrivent à nous choper et assez dérangeante aussi...1)- Bah oui quoi d'autre ??? Mes pires cauchemar dans ce jeu de survie sous marine. Et je dois pas être le seul. Les léviathans sont les plus grosse créatures du jeu, au nombre de 3. Faucheur/Fantôme et Dragon des Mers.Mais les deux plus flippants pour moi sont le faucheur et le fantôme. Ma première rencontre m'a fait me chier dessus comme jamais, j'ai tellement paniqué que j'ai éteins la console (je déconne même pas...) hésitant a y rejouer par la suite.Ces monstres sont super flippant, le cri des léviathan Fantôme dans un casque est à glacé le sang... Celui des faucheur est pas mal non plus.Une fois, l'un d'eux a attaquer mon sous marin, j'ai dû quitter le navire est recommencer. Tu te chies dessus point barre.J'espère que ce top vous aura plu ! A bientôt et bon week-end