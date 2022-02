Hello! Fortnite a présenté se soir sa nouvelle collaboration avec les plus grands artistes de la musique !Et cette fois-ci c'est Bruno Mars et Anderson .Paak qui s'y collent, avec leur groupe Silk Sonic ! De quoi donner une ambiance Groovy des années 80 à vos lobbies Fortnite.Au programme, 1 nouvelle danse, 2 nouveaux Skins et 2 pioches pour vous battre - et survivre - avec style...