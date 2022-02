Télé & Cinéma

Luke Skywalker

Moff Tarkin

Rogue One

Tony Stark

Hank Pym

Brian O'Conner

Bon ce billet sera rapidement je m'interroge sur quelque chose, le dernier épisode denous a montré un) jeune, utilisant la technologie du Deepfake.Ce n'est pas la dernière fois que nous voyons cela sur, le grand(interprété pardans l'épisode IV) ce dernier interprété pardansavec la CGI remplaçant son visage par les traits de Cushing.Nous avons également vu cette technique utilisé parpour leavec) jeune et) les deux personnages ayant bénéficiés pour leur scène respective d'un visage rajeunis avec le Deepfake.Un autre cas me venant en tête et celui deinterprète de, un des frères de l'acteur l'avait remplacer pour les quelques scènes manquante suite au décès de ce dernier (décès survenu en plein de tournage de Fast & Furious 7)Je suis sûr qu'il existe d'autres exemple et que cette technologie doit maintenant être bien utilisée.Mon interrogation est la suivante est-ce une bonne chose que cette technologie existe ? Quel devrait être les conditions pour l'utiliser ? Et votre point de vue ?Disons que pour ma part je suis partager je me dis que ça peut être bien mais il faut que ça soit fait avec des conditions d'éthique (ayant droit tout ça) et surtout que cela n'en deviennent pas une facilité.