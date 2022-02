Multi machines

Chopé sur le gamepass sans avoir vu la moindre image du jeu (mais j'aime bien bien Lodoss donc ...), je me le suis lancé un soir ou malheureusement j'avais un bug qui m'empêchait jouer à Halo. Déjà en voyant le développeur je me suis dis que j'avais fais un de leurs jeux récemment sans me souvenir lequel. Par contre une fois lancé ... c'est revenu direct.En fait on est tout simplement sur une copie pure et simple de Touhou Luna Knights que j'ai fais il y a quelques mois. Ce sont les mêmes jeux avec un skin Lodoss et quelques variations dans les décors/pouvoirs !! Allez c'est parti.+ Animation super fluide et propre. Ca bouge très bien.+ Graphismes pixel art propres bien que l'on aurait aimé un peu plus de progression par rapport à l'ancien.+ Monde bien construit avec des zones à découvrir un peu partout au fil de l'acquisition des pouvoirs !!+ Les personnages de Lodoss.+ Les boss qui demandent un peu d'attention afin d'être anéantis.+ Quand même prenant malgré la redite.- Vraiment trop proche de TLK. Franchement j'ai juste l'impression de continuer le jeu avec quelques nouveaux pouvoirs et un autre perso. Même la carte est identique dans sa présentation.- Si Touhou commençait à vous lasser sur la fin inutile de dire que vous n'aller pas avoir envie d'avancer beaucoup.-En fait je pourrais résumer cet avis de la façon suivante : vous prenez le test de leur précédent jeu et vous changer juste le titre pour y mettre Lodoss. Voilà c'est bouclé. On y retrouve en fait les mêmes qualités et défauts.Finalement ce Lodoss est loin d'être un mauvais jeu, très loin même. On est sur un bon Metroidvania qui se laisse agréablement faire. Il est prenant et pour peu que l'on aime Lodoss c'est top.Seulement il ne faut pas avoir fait Touhou Luna Knights avant sous peine de voir le même jeu déguisé et donc une grosse sensation de déjà vu qui ne nous lâche pas jusqu'à la fin. Alors rien empêche de prendre du plaisir en ayant fait les 2, mais le côté redite gâche vraiment le plaisir dans mon cas. Personnellement, j'ai bien avancé, mais pas pu aller jusqu'au bout tellement cette sensation de refaire le même jeu ne m'a pas lâché !!