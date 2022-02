Et surprise : je ne savais pas que le jeu utilisait le Ray Tracing sur consoles Next-GenTrès surpris de l'optimisation du titre, alors même que j'entendais des inquiétudes à ce sujet...Le jeu tourne en 864p sur Xbox One S et PS4.Et en 1080p sur PS4 Pro et Xbox One X.Les 30 fps sont solides dans tous les cas.