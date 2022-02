La Switch n’est qu’au milieu de son cycle de vie et la dynamique pour cette année est bonne. La Switch est prête à briser le modèle de nos consoles passées, qui voyaient leur élan s’affaiblir dans leur sixième année sur le marché, et à se développer davantage.

Pendant la présentation des résultats financiers de Nintendo (chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros, bénéfice opérationnel de 3,6 milliards d’euros et bénéfice net de 2,8 milliards d’euros), le PDG Shuntaro Furukawa a insisté pour la troisième année consécutive sur un point important auprès des actionnaires concernant la Nintendo Switch. En moins de cinq ans , la Nintendo Switch se permet de faire mieux que la Nintendo Wii (101,6 millions) et la PS1 (102,4 millions) de Sony avec 103,5 millions de consoles écoulées dans le monde, dont 81,6 millions pour le modèle classique, 17,8 millions pour la Switch Lite et quatre millions pour la Switch OLED.