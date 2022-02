Juste pour rire, j'ai relancé mon compte Google Stadia (je voulais voir si je trouvais un truc sur le soit disant arrêt du service, mais rien, ça ne semble pas être le cas du tout). J'vois que j'ai Rainbow Six sur mon compte et que l'interface de Stadia a changé, je lance le jeu est...Ouais, l'éditeur a décidé de restreindre l'accès au jeu, donc je ne peux plus y jouer! Et je viens de tester : Le zonage est lié à la position physique du joueur (si toi t'es en France et que tu viens avec tes jeux en Martinique, bah ils ne marchent plus - ça semble être géré par l'éditeur).On a "a priori" des serveurs Google dédié à la Guadeloupe (https://google.gp) je suppose que c'est un simple oubli d'avoir coché "Martinique" dans la liste des "pays" ayant la possibilité de jouer au jeu... Mais c'est pour moi exactement le genre d'élément qui fait que Google ne comprends pas toujours comment fonctionne le marché du jeu vidéo (en fait, c'est hérité de la Gestion du Google Play cette liste de restriction par pays).Bon, au moins, ils proposent un remboursement, c'est déjà ça. Surtout que les jeux sont vendus au prix fort sur la plateforme de Google...------Bon, sinon, niveau info, ce ne sont que des rumeurs, et globalement, Google aurait décidé de déprioriser Google Stadia pour finalement proposer ses services sous le nom Google Stream à des éditeurs de jeux comme Capcom par exemple.Source : https://www.clubic.com/pro/entreprises/google/actualite-407718-stadia-google-aurait-quasiment-enterre-son-service-de-cloud-gaming.html Ce ne sont que des rumeurs issues de Resetera et Stadia continue son (petit) bonhomme de (minuscule) chemin.