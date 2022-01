Et on ne parle pas de Pokémon Arceus ici, mais bien de jeux sortis sur la PS4 de Sony !Au passage, ça ce sont des daubes ! Pas FFXV ou Cyberpunk 2077MAJ ptdr comment le trailer du jeu a atterri sur la chaine Playstation ?! #4ThePlayers

Who likes this ?

posted the 01/26/2022 at 01:58 AM by suzukube