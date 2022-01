Abandoned Prologue est une création d'un groupe de simulateurs d'IA. Observez le travail créé par un groupe de simulateurs d'IA et promu comme une expérience en temps réel sur PS5 en tant que jeu d'horreur sombre. L'homme marchant sur le plancher en bois, tout cela était une création de simulations d'IA, un artisanat jamais vu auparavant. Le projet Blue Box a mal fonctionné dans sa première phase, il a été nommé Zero Cell. Après des mois de travail acharné, Zero Cell est devenu plus puissant, offrant de meilleures performances et résolvant les problèmes techniques vécus directement par des millions de personnes dans le monde. Zero Cell est devenue si puissante qu'il s'agit en fait de la simulation d'IA la plus puissante jamais construite, avec Blue Box et une expérience générée par une machine qui n'a pas encore été déployée. C'est cette expérience top secrète qui va porter le projet à son apogée et en faire la meilleure œuvre à ce jour. Pourtant, le projet a encore beaucoup à apprendre à l'humanité. Les simulations de l'IA ne se limitent pas aux jeux en 3D. Il s'agit d'une expérience de société en cours, dans un univers où les simulations de l'IA prennent une vie propre à un rythme imparable et bientôt, elle dominera l'humanité et prendra ainsi le dessus. Zero Cell n'est pas encore une arme puissante de l'IA contre les humains, faisant de toute technologie une arme. Une expérience d'horreur sombre.

Un mystérieux fichier audio a été découvert sur le site de BlueBox, vous pouvez l'écouter sur ce lien : https://blueboxgamestudios.com/msg.mp3 (miroir : https://vocaroo.com/1l2mZXMYMttF C'est un message en japonais qui dit ceci :