Apres Yoshitaka Amano, c'est Akihiko Yoshida, autre star de chez Square-Enix qui fut derriere le chara design de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 et 14, Vagrant Story, Nier Automata ou encore Bravely Default, qui nous dessine Lara Croft.

posted the 01/17/2022 at 09:42 PM by guiguif