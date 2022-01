En effet elle serait passer devant la PS2 au classement des ventes totales de consoles sur l'archipel:1 Nintendo DS (DS) 33.01 millions2 Game Boy (GB) 32.47 millions3 Nintendo 3DS (3DS) 24.67 millions4 Nintendo Switch (NS) 23.19 millions5 PlayStation 2 (PS2) 23.18 millionsLe top de la semaine:1 Switch OLED Model – 79,217 (944,983)2 Switch – 40,251 (17,838,225)3 Switch Lite – 29,222 (4,480,910)4 PlayStation 5 – 8,815 (1,077,994)5 PlayStation 5 Digital Edition – 1,862 (202,695)6 New 2DS LL (including 2DS) – 609 (1,180,225)7 Xbox Series X – 185 (73,846)8 Xbox Series S – 78 (55,598 )9 PlayStation 4 – 15 (7,819,260)1 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 45,874 (771,575)2 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 41,354 (2,435,326)3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 32,232 (4,356,115)4 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 32,195 (4,694,959)5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 22,110 (2,462,537)6 [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 20,747 (212,533)7 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 20,634 (7,137,066)8 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 18,069 (2,560,615)9 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 17,875 (3,034,374)10 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 10,510 (899,167)Aucune nouveauté