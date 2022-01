Le choix de Microsoft de sortir une console Xbox Series moins puissante, associé à une période de transition cross-gen prolongée, a donné lieu à un face-à-face fascinant, la Xbox One X 2017 parvenant à tenir son rang à certains égards face à la toute nouvelle Xbox Series S. À quel point la compétition est-elle serrée, et l'ajout d'un SSD à l'ancienne machine peut-il aider ? Oliver Mackenzie nous livre cette plongée en profondeur.

posted the 01/07/2022 at 10:57 PM by suzukube