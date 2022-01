Pas loin de 400 avis critiques, une quarantaine d'articles, une douzaine de dossiers repris ou ajoutés, pleins pleins de vidéos sur: l'activité du site a été florissante cette année !Grâce aux contributeurs, dont certains de Kyo, le site propose aujourd'hui 6849 jeux, 8272 avis,6289 screenshots, 1596 musiques et 47 dossiers ! Et c'est pas fini !Venez (re)découvrir tout ce que nous vous avons proposé en partage cette année, et encore mieux : sautez le pas et REJOIGNEZ NOUS !un IMMENSE merci à vous, chees lecteurs de Kyo, qui êtes arrivés en nombre cette année pour nous lire et qui nous motivent avec vos commentaires ou messages privés 'encouragement : cela nous va droit aux cœur !