Hello ! Je sais que certains aiment les vidéos Vlog que je fais sur mon île ! Bon, le côté "Gamecash", c'est surtout une grosse excuse pour partager une dernière fois cette année des images de mon île en ce 27 décembre 2021, et pas de frimer pour une figurine POP heinBonnes fêtes de fin d'année, bons préparatifs pour le Nouvel an et à l'année prochaine ! Et n'oubliez pas de choisir dès maintenant de bonnes résolutions (et ne répondez pas 1440x900 car c'est une définition et non une résolution) pour 2022.Pour ma part, ce sera (peut-être) "plus de trolls". Enfin on est en train de négocier ça, ce n'est toujours pas sûr.