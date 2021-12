La dernière création de Housemarque intrigue les joueurs depuis sa sortie et nombreuses sont les qualités de ce Rogue-Lite qui a fait couler de l'encre sur sa difficulté et son univers nébuleux.Son gameplay clivant et addictif, son ambiance onirique et glauque, ses monstruosité digne de Lovecraft et ses bribes d'histoires dans un univers à mi-chemin entre le réel paranormale et le cauchemar traumatique donnent à ce jeu une identité unique et marquante.A travers cette vidéo, Iconoclaste nous présente Returnal, son Jeu de l'année 2021.