Alors que je n'attendais plus rien de l'arrivée des Otogi en rétrocompatibilité, voilà que MS nous sort une annonce surprise pour les 20 ans de la Xbox. Plus de 70 nouveaux titres rétrocompatibles dont ... dont ... dont les 2 Otogi enfiiiiiiiin !! Ze nouvelle du siècle pour moi qui suis ultra fan de cette licence !! Alors je ne vais pas vous cacher que j'avais un peu peur de relancer ces jeux vu leur âge et les souvenirs majestueux que j'avais dessus. Mais bon, je les ai tellement attendu ... c'est parti pour me refaire le premier.+ Ambiance toujours aussi extraordinaire comme seul From Software sait nous en pondre !! Cette partie du jeu n'a pas vieilli d'un iota, c'est génial.+ Univers toujours aussi fascinant, le mythe de Raikoh vu par FS, ses créatures (dont on retrouvera une partie dans les Dark Souls plus tard), ses décors, ... fabuleux !!+ Une direction artistique qui ne vieillit pas. C'est assez fou car le jeu à presque 20 ans ... et malgré sa réalisation qui date, la DA rattrape aisément l'ensemble pour ne pas rendre le jeu désagréable à l’œil. C'est toujours joli en fin de compte (merci aussi l'espèce de filtre).+ Cette sensation de puissance avec la destruction des décors, surtout avec les combos et frappes fortes qui éjectent les ennemis dans les éléments destructibles !! Ce jeu reste encore impressionnant à ce niveau et peu de titres peuvent se targuer d'en fautant encore aujourd'hui.+ La bande son mystique fabuleuse !! Alors certes il y a très peu de musiques au final, surtout en cour de jeu, mais les sonorités asiatiques et autres bruitages font vraiment le taff !! Ambiance Japon féodal 100% assumée.+ Animation fluide en toute circonstance !! Alors certes on est en face d'un jeu de la première Xbox sur Series X, mais d'autres jeux retro n'ont pas cette chance !! Juste la démarche de Raikoh quand il cours qui est un peu bizarre mais bon, rien de méchant vu son age !!+ La durée de vie plus que correcte, surtout si l'on veut tout choper en refaisant les stages (tout détruire, trouver les armes, les items, ...), et quand on sait qu'il y a une seconde fin en refinissant le jeu !! Comptez environ 10/12h pour le finir de façon basique, ajoutez facile 10h de plus pour tout trouver, et le new game + qui donne une nouvelle fin vous demandera 1 ou 2h de plus pour en voir le bout (je ne vous cache pas que l'on ne s'embête pas lors du 2nd play on trace dans les niveaux) !!+ Le level design efficace. Ils ont privilégié des niveaux relativement courts, mais nombreux de façon à leur donner une énorme rejouabilité !! Refaire un stage dans Otogi, à une ou 2 exceptions prêt, n'est jamais un calvaire+ La gestion des équipements !! Finir les niveaux, à quelques exceptions près, ça peut se faire sans trop chercher les combos ultimes d'équipements. Par contre, réussir les challenges pour avoir les armes, les objets spécifiques, ... c'est une autre paire de manches ... Bien connaître son inventaire et les capacités des armes devient primordial.+ Les persos charismatiques. Ca parle très peu, mais le design suffit à les imposer+ Le jeu est lissé, et même si c'est toujours la modélisation d'époque, c'est désormais super propre avec en plus le filtre à l'image !!- Galère l'inversion de l'axe X. Il faut passer du temps pour s'y habituer !! En plus la caméra n'est de base pas un modèle de suivi de l'action !! Il y a un niveaux qui est ultra casse co... à cause d'elle d'ailleurs !!- Sur certains stages, le studio à un peu craqué son slip sur les éléments de décors à détruire (qui a dit les niveaux aquatiques ?)-Un petit manque de patate dans le son concernant les coups et impacts. Alors bizarrement ça me choque moins qu'à l'époque, comme si le son avait été retouché, mais il manque un tit truc encore. Dommage car le jeu aurait gagné en puissance !!- Devoir aller dans les options et sauvegarder manuellement avant d'éteindre sous peine de perdre toute sa progression... c'était abusé à l'époque, ça l'est toujours autant !!-Certaines épreuves pour obtenir les armes sont assez craquées et demandent obligatoirement une soluce pour les trouver, surtout que si on les essaye trop tard (je veux dire avec un niveau de perso trop élevé) c'est grosse galère pour y arriver (bien qu'il y ait toujours une solution, il faut juste la trouver).-Un petit peu de redite sur certains niveaux (justifiés par l'histoire certes) qui reviennent plus tard dans le jeu, modifiés, mais on les reconnait quand même !!Otogi Myth of Demons était déjà un monument à son époque, et il n'a presque rien perdu de sa superbe. Alors oui certains aspects font un peu vieillots aujourd'hui après avoir vu passer des God of War, Ryse, ... mais il n'empêche que sur d'autres il n'a toujours aucun équivalent (destruction des décors, univers, ambiance, ...).Otogi était et reste un pilier du jeu d'action, l'un des meilleurs titres de la première Xbox. Intouchable sur bien des points, soutenant bien le poids des années, il est indéniable que tout fan de jeu d'action se doit d'avoir posé les mains sur cette pépite. Pour tout vous dire, je comptais juste me refaire le jeu sans me prendre la tête à tout rechoper comme il y a 20 ans ... et puis rien à faire, le plaisir de jeu est tellement présent que je me suis quand même amusé à tout trouver (juste une arme que j'ai laissé tomber sous peine de passer encore 1 ou 2h dessus alors que je voulais passer au 2). Le mythe persiste, et ce n'est pas sa suite qui va le contredire !!