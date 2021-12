Je sais que la plupart ont déjà donné leur top 10 via les différents articles jusque là, mais je n'avais pas encore vraiment la réponse à cette question, puisque des jeux sont sortis assez tard cette année... Et là, ça y est, j'ai enfin pu faire mon petit Top 10 des jeux de cette année 2021 !A défaut d'une excellente année (je pense qu'elle a été morose pour la majorité d'entres nous), j'ai trouvé l'année florissante en termes de jeux, et j'ai eu du mal à y placer toutes les expériences que j'ai eues cette année.Aller, je vais placer un petit mot pour Voice of Cards, qui mérite un petit coup d'œil de votre part ^^ !10) Guilty Gear -Strive-9) Resident Evil Village8.) Tales of Arise7) It Takes Two6) Kena: Bridge of Spirits5) Les Gardiens de la Galaxie4) Halo Infinite3) Forza Horizon 52) Returnal1) Ratchet & Clank Rift ApartJ'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et à l'année prochaine :-) ! Je risque d'être off d'ici là. Profitez bien de votre famille et de vos proches, et restez solidaires, surtout en cette période particulière que traverse l'humainté... Tchuss !