Nintendo prépare t il un gros crossover de la mort / Multiverse ?Je voudrais de nouveau mettre en avant cette énigme incroyable concernant Nintendo, je suis ouvert à toutes vos théories, je pense pour ma part que Nintendo tease un multiverse qui réunirait les différentes familles vues dans les anciennes pubs. Et bizarrement personne n'en parle, mais je pense que différentes pressions s'exercent sur les journalistes spécialisés jeux vidéo pour ne pas évoquer ce sujet et spoiler les pubs à venir.La dernière pub de Nintendo pour Cérébrale Académie : bataille de méningesEt il y a un peu plus d’un an, la pub pour 51 worldwide gamesVoila les faits, vous avez peut être vu à la TV la nouvelle publicité pour Super Smash Bros. UltimateUn père et ses 2 enfants jouant en famille à Super Smash Bros. Ultimate... Mais vous avez reconnu le père, c'est le même que celui qui teste un niveau de Super Mario Maker 2 conçu par 2 autres de ces enfants...... qui jouait à Super Mario Party avec sa femme, son gendre et sa fille...et à Donkey Kong Country Tropical Freeze avec son fils et sa fille, mais on peut voir sa femme différente à la fin de la pub...... et de nouveau son autre femme (celle de Super Mario Party) avec son fils et sa fille qui se départageaient sur 1,2 Switch pour savoir qui allaient faire les courses...Cet homme a combien d'enfants et d'épouses ? Et aussi de salon, de TV et de consoles Switch ? Mais si on se rappelle bien, cette personne peut encore avoir d'autres familles cachés... Regardez cette archive d'il y a presque 10 ansEt si vous êtes amateurs de mystères :