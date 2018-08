Films & Séries

J'avais parlé il y a quelques années de cette fascinante saga des Gendarmes de Saint Troppez dans un de mes articles de blog : Théorie du Complot ? Le Gendarme et les Extraterrestres ( blog_article340260.html ). Avec sa fin vraiment étrange, je n'ai jamais comprit à quel moment les gendarmes prennent la place des aliens.Mais un autre mystère plane sur cette série, ce soit il y avait sur la chaine 6ter Le Gendarme de Saint-Tropez (le 1er de la saga) pareil je n'ai pas comprit la fin. Cruchot finit général à la fin du film, alors que dans la suite il est de nouveau maréchal des logis-chef. Et c'est pas un flashforward puisque dans le film Le Gendarme et les Gendarmettes il est à la retraite et il n'est toujours pas général.Vous pensez que ça aussi un rapport avec le film les Gendarmes et les extraterrestres, qu'au moment ou les extraterrestres (qui sont plus on moins des robots, ça a une importance !) prennent la place des vrais gendarmes, l'un d'eux remonte dans le temps tel un Terminator pour changer le cours de l'histoire et faire en sorte que Cruchot ne soit jamais promu général ?