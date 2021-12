Bonjour à tous ! Je viens d'être victime (oui carrément) d'un bug sur Halo Infinite qui corrompt votre sauvegarde ! Je vous en fais part pour ne pas que cela vous arrive.Le symptôme ? Lorsque vous lancez la campagne solo, le décompte commence et... Il ne se passe rien. Le jeu ne se lance pas. Et vous pouvez commencer à pleurer, car la sauvegarde corrompue se répand dans le cloud à la vitesse de la lumière !Pire encore : Si vous lancez une nouvelle partie, et que vous sauvegardez, celle-ci non plus ne se lancera plus ?- Comment se déclenche ce problème ?Ce problème se déclenche si vous avez réussi à vous loguer 2 fois sur la campagne solo de Halo (ça semble être lié à la campagne multijoueur en solo, certains arrivent d'ailleurs à jouer en écran splitté à Halo Infinite à 2 actuellement). Faites attention, cela peut arriver assez facilement : Dans mon cas, c'est le Quick Resume qui a causé cela, car j'ai relancé le jeu avec une seconde manette (ma manette collector Forza) qui était connectée à mon profil, mais en mode invité (SuzuKube(2)). L'écran s'est mis à clignoter... J'ai alors tenté de quitter ma partie, de la relancer sauf que je n'ai jamais pu la relancer...Visiblement, la solution est de supprimer TOUTES VOS CAMPAGNES SOLO et de recommencer du début. Bon, ça fait chier, car j'étais dans la Spire de commandement, il me semble que c'est la dernière du jeu ^^' !Une autre solution, si comme moi, vous jouez sur plusieurs consoles, est de déconnecter d'Internet votre seconde console puis dans lancer le jeu. Votre console utilisera alors la sauvegarde locale, même si dans mon cas, elle en était à la fonderie. Bon, au moins, je n'aurais pas à refaire tout le prologue du jeu...Alors évidemment, cette manipulation ne concerne que peu de joueur Xbox (la plupart ne jouant plus à plusieurs en local à leurs jeux), mais si c'est votre cas, faites vraiment attention. Ou bien quittez bien la campagne solo quand vous avez fini de joué ^^ !D'autres joueurs ont le souci et une vidéo documentée est arrivée aux mêmes conclusions : https://www.youtube.com/watch?v=m_HuUThNaJ0&feature=emb_logo