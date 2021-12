Encore une excellente vidéo, supervisée par Microsoft, qui revient sur les erreurs de lancement de la Xbox One, qui n'ont pas été répétées avec la Xbox One S puis la Xbox One X.On y voit également l'avènement du Xbox Game Pass (qui provient de ce Always Online de la Xbox One), mais aussi de ce qui a poussé Microsoft à acheter un nombre énormes de studio - y compris Bethesda.Xbox One est une série de vidéos sur l'histoire de Xbox, avec même des interventions externes (comme Jack Tretton de Sony America).