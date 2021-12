Une bien triste nouvelle ce jour...



On apprend que Masayuki Uemura, architecte principal de la NES et de la SNES, est décédé à l’âge de 78 ans.



La Famicom – la console qui allait devenir la NES en Occident – est l’œuvre de Masayuki Uemura, qui a rejoint Nintendo en 1972 en tant qu’ingénieur chez Sharp, à une époque où la société explorait timidement les possibilités du divertissement électronique.



Il a commencé à travailler sur la Famicom en 1981, suite à une demande du président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, de créer un appareil capable de jouer à des jeux d’arcade sur un téléviseur. Il accède au poste de directeur de Nintendo R&D2, qui produira non seulement la Famicom mais aussi son successeur tout aussi apprécié, la SNES / Super Famicom. Au cours de son séjour dans l’entreprise, Uemura a également été producteur de plusieurs titres, dont les suivants Ice Climber, Clu Clu Land et une trilogie de titres sportifs : Soccer, Baseball et Golf.



Uemura a pris sa retraite de Nintendo en 2004 et est devenu professeur à l’université Ritsumeikan de Kyoto.



Lors d’un entretien avec Nintendo Life en 2020, au cours d’une rare visite au Royaume-Uni, Uemura a évoqué l’un des moments forts de sa carrière :



« Le meilleur moment dont je me souvienne, c’est lorsque nous avons terminé le développement… [the] Famicom. À l’époque, nous ne savions pas s’il allait être populaire ou non, mais le fait que nous ayons pu terminer le produit était très satisfaisant. C’était la première mission ; s’assurer de terminer le développement de l’appareil et je l’ai fait, donc j’étais content. »

