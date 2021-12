Je ne pense pas être d'accord avec Phil sur ce point, car il ne s'agit que secondairement d'une question d'argent, donc je ne suis pas sûr qu'il comprenne vraiment ce que Bungie voulait vraiment.



En tant que développeur travaillant pour le propriétaire d'une plateforme, vous allez évidemment être limité à ce qui profite le plus à ce dernier. Je pense que Bungie souhaitait créer sa propre " plateforme ", un jeu auquel les gens peuvent jouer partout, sur tous les systèmes, quelque chose où les joueurs sont globalement connectés les uns aux autres. Sans frontières.



Cela n'aurait jamais été possible avec Microsoft, même aujourd'hui. Est-ce que MS serait d'accord pour dépenser des centaines de millions de dollars sur un jeu que le développeur voudrait ensuite porter sur PS5, pour que tout le monde puisse jouer ensemble ? J'ai des doutes.



Je pense que Microsoft se trouve dans une position étrange, entre le marteau et l'enclume, où ils disent que c'est la vision qu'ils veulent voir se réaliser dans le futur, sans murs artificiels, sans frontières, mais ils n'agissent pas nécessairement en conséquence, je pense surtout que les autres parties ne jouent pas le jeu. Microsoft continuerait probablement à aller dans cette direction si d'autres parties participaient, par exemple si Nintendo ou Sony autorisaient certains de leurs jeux à être jouables sur Xbox, mais l'industrie n'en est pas là pour le moment. Ces sociétés croient encore beaucoup aux jardins clos et ont peur du changement... qu'il en soit ainsi.



Et je comprends Bungie - C'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire notre prochain jeu avec Private Division plutôt qu'avec Microsoft. De nombreux joueurs nous ont toujours dit qu'ils adoraient Ori, mais qu'ils détestaient ne pas pouvoir y jouer sur PlayStation. Et bien, pourquoi pas ? Parce qu'il a été financé par Microsoft et que c'est donc lui qui décide. Heureusement, nous avons obtenu de Microsoft l'autorisation de porter Ori sur la Nintendo Switch, mais ce n'était pas gratuit et l'autorisation n'a probablement été accordée que parce que le titre était suffisamment petit pour ne pas faire de vagues. Notre prochain jeu a une vision grandiose où nous voulons que tout le monde puisse jouer ensemble, sur tous les systèmes, où Moon possède la plateforme et la propriété intellectuelle et où nous pouvons l'orienter dans la meilleure direction afin d'espérer rendre le plus de gens possible heureux sans avoir à dire à certains d'entre eux qu'ils n'ont pas de chance... parce que les affaires. Je crois que les joueurs ne se soucient pas nécessairement de la partie commerciale derrière tout ça, ils veulent juste jouer à des jeux qui les rendent heureux. Et en créant un jardin clos, vous ne faites qu'attiser directement ou indirectement les flammes des hooligans de la guerre des plateformes qui veulent juste voir quelqu'un gagner et quelqu'un d'autre échouer.



Personnellement, j'aimerais que Microsoft ait le courage d'aller au bout de sa vision. Faire leurs jeux et les porter sur TOUTES les plateformes, ne laisser personne derrière. L'enfant de 13 ans dont les parents ne pouvaient se permettre d'acheter qu'un seul système pour leur enfant ne pourra pas grandir en jouant à Halo parce que Microsoft pense qu'il est plus rentable financièrement de laisser de côté les joueurs de PlayStation. En quoi cela profite-t-il à quelqu'un d'autre que Microsoft ? Oui, vous allez probablement vendre un peu plus de Xbox, mais vous perdez des millions de fans potentiels.



Montrez à l'industrie que c'est ainsi que vous obtenez le plus grand nombre de joueurs pour vos jeux. Minecraft n'a-t-il pas montré que c'est la bonne voie à suivre ? S'ils le faisaient, je suis sûr que tout le monde suivrait rapidement, parce que généralement toutes ces sociétés copient ce qui fait le plus d'argent ... et en plus de cela, c'est la meilleure chose pour les joueurs là-bas.



Votre objectif en tant que détenteur de plateforme devrait être que ces jeux jouent le mieux sur votre boîte, pas que vous forciez les gens à acheter votre boîte parce que vous créez une barrière artificielle pour les autres joueurs qui n'ont pas les moyens d'acheter le système que vous fabriquez. J'espère vivre assez longtemps pour voir l'industrie adopter ce genre d'ouverture.

Il rêve car autant qu'ils soient éditeur tiers. Et du coup ça serait quoi l'intérêt d'acheter une Xbox ?