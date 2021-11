Je rejouais ce soir à The King of Fighter XIII (excellent au passage) dans sa version Xbox 360 sur ma Xbox Series S, merci à la rétrocompatibilité (j'ai aussi pu voir qu'on peut bel et bien); et je ne me souvenais pas que le jeu proposait autant d'animations dans ses décors !C'est ultra vivant, et si SNK arrive à reproduire cela dans KOF XV, ça sera définitivement banco pour moi5 autres décors de KOF XIII (j'ai chapitré la vidéo) :Et Bonus : Un comparatif Ray Tracing On/Off sur Bright Memory sur PC (pas encore de RT disponible sur Xbox), et ça donne ça :