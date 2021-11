Divers

En fin d'année 2020 et plus précisément le 31/12/2021 sur cet article je vous avait demandé '' les objets techno que vous comptez prendre en 2021 ''. Du coup on s'approche de la fin d'année. Avez-vous pu prendre ce qui vous faisait envie l'an passé ?

Personnellement j'avais prévu prendre une PS5 et une barre de son. Finalement je n'ai pu prendre que la barre de son cette année.

Je me permet de vous rappeler ce que vous avez répondu pour ceux qui avaient répondu à l'article (j'ai résumé vos réponses) :- @hizoka : '' changer de tel (pixels de google) ''- @playstation2008 : '' une bonne barre de son ''- @marcus62 : '' un watercooling RGB et 3 ventilateurs supplémentaires mais cette fois-ci en RGB. Refroidir mon PC et mes composants. PS5 si et seulement si God of War Ragnarok voit le jour en 2021. ''- @linkudo : '' PS5 ''- @ioop : '' Western Digital WD_Black SN850 pour la PS5 dès que Sony balance la MAJ pour les SSD ''- @yanissou : '' pc Asus à 300 euros voir un peu plus ''- @zanpa : '' s21 ultra ou un Mi 11 pro ''- @shinz0 : '' Switch Pro si elle existe ''- @banananinja : '' une ps5 si horizon ou god of warun blackview 9100un casque de meilleure qualite pour jouer ''- @opthomas : '' La PS5 un nouveau téléphone portable qui a MAX d'espace dedans ''- @lefab88 : '' PS5 et nouveau PC ''- @wazaaabi : " Un nouvel IPhone . Maintenant un Se un XR ou un 11 ''- @minbox : '' La XSX en All Access, Un DJI Mini 2, un iPhone 12 Pro Max ou 13 une Apple Watch,changer ma TV 8K par une nouvelle en 2022 ''- @smashfan : '' Switch Pro ''- @wickette : '' Une switch PRO. Sinon un Pc portable nvidia ampere sauf si les prix sont trop ignobles ''- @armando : '' X box series S ''- @mrponey : '' Curieux des futur TV mini LED vs Oled ''- @cliver : '' La PS5 édition collector FFXVI ''- @jeanouillz : '' Une manette ps5 si elle sort dans de nouveaux coloris ''- @sanj : '' Switch pro ''- @kenchansenpai : '' PS5 ''- @walterwhite : '' Maybe PC Gamer avec une 3080 ''- @giru : '' Switch Pro, PS5 modèle slim ''- @kuroni : '' après le CES 2021 ''- @sora78 : '' des jeux ''- @khel : '' Vital Braces de Bandai ''- @mafacenligne : '' XSX , TV 4K ,une nouvelle barre de son ''- @kaosium : '' PS5 ''- @maxx : '' LG CX, Switch Pro, peut être un nouveau tel mais ça dépendra si on en termine avec les caméras poinçon en fin d'année et qu'on a de bonnes caméras frontales sous les écrans, acheter des vinyls et donc une platine. ''- @defcon5 : '' Séries X, de façon certaine et peut- etre un iphone ''- @chaudaboy : '' Xiaomi mi11 , un Dac , un beyerdynamic DT 1990 PRO ''- @psxbox : '' samsung odyssey g7 et un casque ''- @superpanda : '' Ps5 sur. Ptet une p'tite 3060ti ''- @shigeryu : '' La "New" Nintendo switch et ps5 ''- @stephenking : '' MacBook Pro ''- @arrrghl : '' série X si halo infinite sort en 2021 ''- @jenicris : '' Nouveau smartphone ''- @aros : '' casque masseur d'yeux ''- @jaysennnin : '' tv oled + series x + surface duo ''- @bigsnake : '' PS5 ''- @drybowser : '' Switch Pro ''- @sentenza : '' Switch pro et le bartop Neo Geo ''- @xenofamicom : '' un PC, La PS5 et la XsX sont toujours pas assez sexy à mes yeux pour les envisager en 2021 (sauf sortie de jeux qui me parlent, mais pour le moment, c'est pas gagné), Idem pour la Switch Pro ''- @rkm18 : '' Une Xbox Series X et un écran 4K si je peux ''- @licran : " A7 III, et probablement ps5 ''- @yobloom : '' PS5 et XBOX SÉRIE ''- @lz : '' Switch Pro SI et seulement SI il y a l’upscale 4k by Nvidia et qu’il y a une vraie amélioration technique sur les jeux ''- @liquidsnake66 : '' Ps5, ptet une smart watch ''- @cyr : '' Sûrement une Xbox série X, mais peut-être une ps5. Mais pour 2022, parce que le Line UP et les jeux a venir me donne pas envie pour mettre 500€ dans une console. ''