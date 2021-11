Je suis retombé sur la chaîne GamekyoTV sur Youtube et sur l'interview du chef de produit de Nintendo France par les frères Morcos, c'était juste avant la sortie de la Wii U ^^ !Tout a été tellement vite par la suite en terme d'évolution des jeux vidéo, et même du marché des sites de jeux vidéo...J'aimais bien cette époque qui respirait la passion ^^ !Pour le retour de l'E3, on veut y voir des interviews faites par les frères Morcos#RendezNousGamekyo #GrèveIllimitée

