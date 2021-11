Multi machines

Celui là je me le suis lancé sans trop savoir ce que c'était. Encore une fois chopé au détour d'une tite promo, je me suis dis que ce serait la surpriseQu'est ce donc ?+ Direction artistique fabuleuse. Rien que l'introduction m'a laissé sur le cul !! J'adore ce mélange d'effets crayonés, d'aquarelle, ...+ Ambiance excellente. On se retrouve lâché dans un univers sombre, mélancolique, et à la fois très apaisant. Tout est fait pour nous plonger dans l'esprit de la gamine.+ Compositions simples mais efficaces. Des petites mélodies au piano discrètes mais qui contribuent à l'ambiance, parfois plus proches de la synthwave, ... mais alors quel résultat pendant le jeu. Elles participent grandement à l'immersion grâce à l'ambiance qu'elles dégagent !!+ Durée de vie tout à fait correcte, je dirais 6 à 10h pour tout trouver selon votre logique. Les énigmes ne sont pas bien difficiles la plupart du temps mais nécessitent tout de même un minimum de jugeote !!+ Le gameplay simple mais efficace. Le mélange de plate forme énigme me rappelle à la fois Limbo, et Never Alone, c'est très propre, suffisamment travaillé pour ne pas être chiant, mais pas trop difficile pour ne jamais devenir frustrant. Le double gameplay avec le personnage et son ombre est bien ficelé !!+ Jouabilité propre. Alors certes le jeu ne demande pas de prouesse à ce niveau, mais quand même, il ne génère pas une seule frustration à cause de sauts mal calibrés, ou autre !!!+ L'histoire qui nous tient en haleine d'un bout à l'autre. On est captivé par le duo et on a qu'une seule hâte ... savoir comment cela va se finir !!- Heuuuuu je ne trouve rien à redire en fait de particulier. Limite on pourrait reprocher à la fin d'être un poil frustrante mais bon ... c'est chipoter !!! Pour le reste ce sont des "défauts propres à un jeu indé genre réalisation à budget limité, ...Véritable coup de cœur pour moi Shady Part of Me est une petite pépite dans son domaine. Pourvu d'une réalisation propre pour un jeu du genre, d'une véritable identité visuelle, d'une ambiance fabuleuse, ... bref, de tout ce qu'il faut pour faire plaisir. Je suis resté scotché sur ce titre du début à la fin. Shady garde un parfait équilibre entre les différents éléments (simplicité/complexité, durée de vie, ...) qui donne un plaisir immédiat et sur toute la durée de l'aventure. C'est donc un énorme oui pour moi !!