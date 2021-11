Divers

Je suis tombé dessus au hasard du gamepass, et étant fan à la fois de la saga (film et série) de Dark Crystal, et de T-RPG, je me suis dis que ça pourrait être sympa d'essayer ce petit jeu. Alors je ne m'attends pas à une merveille vu que je n'en ai même pas entendu parler, mais bon ... sait-on jamais+ On retrouve l'histoire, les personnages de la série, l'univers, ... c'est agréable.+ La musique principale est vraiment sympa.+ Mine de rien on se laisse prendre au jeu et on enfile les heures dessus.+ Durée de vie correcte. Comptez environ une 20aine d'heures en moyenne selon le temps que vous passez sur les missions secondaires !!+ Les missions annexes qui permettent d'augmenter les niveaux- Un côté jeu smartphone pas forcément agréable, rien qu'avec les menus. C'est très bof.- Les maps très petites qui manquent d'ouverture.- Le gameplay qui manque vraiment d'un côté tactique en terme de profondeur, on est loin d'un Shining Force !!- Bon je m'y attendais mais la réalisation est assez sommaires, sans pour autant être dégueulasse. Ca me rappelle certains petits jeux 360 comme Spectral Force 3 !!- Les menus manquent clairement de raccourcis et de jugeote. Il est dommage de devoir sortir de chaque menu pour changer de personnage quand on veut utiliser les équipements, ou de ne pas avoir de comparatifs directs pour savoir si les armes sont plus puissantes ou pas.- Sérieux, on peut acheter de l'équipement mais pas les revendre ?- Répétitif malheureusement à la longue !!- La même fin que la série ... à savoir qu'il n'y en a pas vraiment !!Voilà donc ce petit jeu terminé !! Je dois dire que malgré une quantité évidente de défauts qui lui donne un énorme manque de profondeur, je me suis quand même amusé dessus. C'est sur que ce n'est pas le jeu qui va vous clouer au canapé, mais l'ambiance de la série, le genre TRPG, et son petit côté simpliste peuvent vous toucher à un moment donné et vous donner envie d'en voir le bout dans un moment où vous n'auriez pas envie de trop vous prendre la tête !! Dommage pour le côté smartphone au final car avec un poil plus de développement, le jeu aurait pu être vraiment sympa !!