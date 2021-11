Mise à jour Gratuite / Disponible

Ver. 2.0.0 (lancée le 17 novembre 2021)

-Coupe Luigi a été ajouté à Grand Prix. Remplir certaines conditions dans Coupe Luigi permet d’obtenir deux nouveaux Environnements et trois nouveaux types de portiques à utiliser dans Création de circuits.

-L’ Ectoblast GL-U et le Klaxon effrayant ont été ajoutés à la Personnalisation du kart dans le jeu. Remplir certaines conditions dans Coupe Luigi permet de les obtenir.

-Course en relais a été ajouté au mode multijoueur.

-Autant de manettes que de joueurs est requis pour jouer à Course en relais.

-Écran partagé a été ajouté au mode multijoueur. Connecter deux karts à une console Nintendo Switch permet de jouer ensemble au même moment. Le flux vidéo des karts sera divisé sur l’écran, permettant d’avoir deux flux affichés sur un seul écran.

-Jouer à Écran partagé requiert deux karts, et deux manettes.