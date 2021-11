J'ai regardé rapidement sur google mais j'ai pas trouvé l'info (si elle existe) : Sony a communiqué depuis la "promesse" à la sortie de la PS5 de débloquer le support VRR via une future update ou c'est toujours le silence radio ? J'ai voulu commencer Subnautica hier car mes collègues me gonflent avec ce jeu depuis des plombes, mais le tearing en mode 4K est omniprésent, ça gâche tout :/

Who likes this ?

posted the 11/16/2021 at 08:43 AM by epicurien