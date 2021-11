BonjourBon, je suis content de pouvoir jouer à Halo Infinite, mais je pense vite passer à autre chose : Le jeu ne propose "que" 10 cartes, et je ne sais pas, j'ai l'impression de vite en faire le tour... Surtout que passer de Battlefield et son TTK très court à Halo où il faut tirer (et donc tracker) son ennemis 3 heures pour le tuer, il va falloir reprendre l'habitude, surtout à la manette ! Mais passons ^^ !Je voulais vous soumettre un problème : Sur Xbox Series S, le jeu propose 2 modes graphiques :- Performance- QualitéJusque là, ça va, des ajustements ont été faits avec l'abandon du mode 120 fps (pour rappel, sur Xbox Series X, le 120 fps est en 1440p, donc sur Series S elle aurait fallu tomber à du 720p (aller disons 900p en optimisant au poil), et je pense que ça aurait gueulé). Là n'est pas le problème, le jeu se joue très bien en 60 fps.Mon soucis, c'est que j'ai un écran 165 Hz avec VRR et... En activant le mode VRR, la console fait, selon mon écran, n'importe quoi O_o ! Le jeu tourne à plus de 60 fps (j'dirais au pifomètre 90Hz), mais fait également quelque chose que je ne comprends pas, régulièrement l'écran me dit "Out of range", sachant qu'il a une plage de fonctionnement allant de 48 à 165 Hz...Est-ce possible que ce soit du Frame Spacing ? Que le jeu descende sous les 48 Hz ? Est-ce du à la bêta ? Quelqu'un d'autre avec du VRR ou du Free Sync rencontre ce curieux problème ?C'est le premier jeu qui me fait ça, je ne comprends pas. En désactivant la fréquence variable dans les paramètres de la Xbox, tout rentre dans l'ordre, avec un lock à 60 Hz.Je pense qu'ils devraient mettre un mode qualité (30 fps), un mode performance (60 fps) et un mode "unlock" avec le framerate unlocké, surtout si ça bug :/ !