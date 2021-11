Bonjour,Avec le temps qui passe, je me rend compte qu'il y a quand même deux exclus sur XBOX que j'aimerai me faire (Rare Replay et Conker Reloaded).Ces deux jeux étant dispo sur la XBOX ONE, je pense m'en procurai une l'an prochain (me parlez pas d'une XBOX SERIES mdr avec deux enfants en bas âge (et ce n'est que le début, la propagande anti-occidentale vasectomie/sauver la planète, je la laisse faire effet sur progressistes) j'ai peu de temps pour jouer).N'ayant jamais eu une seule XBOX de ma vie, et pensant investir dans de l'occaz, quels conseils me donneriez-vous à la fois sur le modèle (j'ai vu qu'un modèle 100% digital existe, ça me va) mais aussi sur les choses à checker dans un achat d'occaz?Merci