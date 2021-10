Cinéma

6 Octobre 2021

Avec ce volet, ce n'est pas seulement la fin de l'ère de Craig qui aura interprété l'agent double zéro durant ces 15 dernières années. C'est surtouttel qu'on l'aura toujours connu depuis presque 60 ans au cinéma. Puisque ce matricule iconique n'est plus porté par l'homme brun britannique (qui est devenu blond aux yeux bleus avec Craig) imaginé par, mais par une nouvelle recrue également britannique mais du sexe féminin cette fois.Il s'agit du personnage deinterprétée par. Une des figures féminines fortes de ce film qui m'a fait plutôt bonne impression. Faisant quasiment jeu égal avec Bond sans pour autant l’éclipser de son propre film. Les levées de boucliers à son égard lorsqu'elle fut annoncée dans le rôle sont totalement injustifiés pour le coup. De toute manière,. Ça ne veut rien dire. C'est simplement un autre agent double avec son propre caractère et ses propres convictions, qui partage le même nom de code que Bond, c'est tout. Et je trouve que ces deux-là forment un excellent binôme.Histoire de rester sur les personnages féminins, j'aimerais en placer une pour celle qui m'aura le plus marqué.jouée paret que j'ai trouvée incroyablement classe et humble malgré sa courte apparition. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu de "James Bond Girl" de cette trempe et de cette élégance.Après tout si je devais reprendre une phrase du film résumant tout ce que je viens de dire :. Au final, n'importe peut être 007. Ce qui compte c'est surtout l'homme et dans le cas de ce film, la femme derrière ce numéro.Depuis, on sentait une volonté de rendre le personnage de Bond plus sombre et aussi plus vulnérable. Afin de mieux voir l'homme qui se cache derrière cette machine à tuer. Et dans ce volet qui est la conclusion de l'arc scénaristique du Bond de Craig, c'est là où son côté humain ressort le plus.Cela est beaucoup aidé par sa relation amorcée dans l'opusavec le personnage detoujours incarnée par. Avec qui il coule des jours heureux depuis son retrait des services secrets britanniques. Et cela est surtout beaucoup aidé par unpour ne pas en dire plus, mais qui est intrinsèquement lié à ces deux-là.Et pour revenir à Bond lui-même, bien qu'il n'ait pas livré une prestation aussi incroyable que dansqui pour moi demeure toujours comme étantce film conclut le personnage de la plus touchante et de la belle des manières. Quand j'y repense, c'étaitde la part de la production. Une initiative à saluer là où beaucoup n'osent pas prendre de tels risques sur des licences aussi lucratives.Suite oblige, l'organisation duqui avait mis bien des bâtons dans les roues de l'de Bond est toujours d'actualité. Elle qui m'avait tant déçu dans le précédent volet. Une menace toujours présente par l'existence des membres restants et dudequi reste toujours aussi intimidant même sous les barreaux. Mais à cela s'ajoute le vilain de ce nouvel opus qu'estEt c'est encore unepour ma part. Due non pas par l'interprétation deque je trouve plutôt réussie, mais par l'impact de son personnage au sein du film. Il n'est au final pas si menaçant qu'il ne ne laisse paraitre malgré. Il réussit même l'exploit d'êtrequi lui-même l'était moins que ses vilains prédécesseurs. Pour moi le seul véritable haut fait dese situe à la toute fin du film. Où il fera quelque chose à Bond qui. Qu'aurions-nous faits à sa place ?Les films 007, et par extension les films d'espionnage en général, ont toujours eu pour vocation de. C'est toujours le cas ici avec de belles séquences enet enpour ne citer qu'eux. Le tout appuyé par une réalisation toujours aussi efficace, et quelques cascades un peu plus rares qu'auparavant.C'est d'ailleurset de chorégraphies de l'ère Craig. Le film prenant davantage de temps de se concentrer sur les personnages que sur le reste. Mais ça n'a pas évité certaines longueurs et moments de flottements qui ralentissent un rythme global assez soutenu. D'autant plus que le film dure presque 3h. Et à titre personnel, je regrette toujours que durant cette ère que