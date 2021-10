Là je vais parler aux plus barbus d'entre vous, qui ont connu les 2 Cauldron de Palace Software.Je reviens sur la création de Palace Software, leur premier jeu Evil Dead (à oublier), avant de passer aux 2 Cauldrons !!!Des jeux super durs mais à l'ambiance unique !!! (et dire que j'avais fini le 2e à l'époque ... je suis pas sur de pouvoir le refaireJoyeux Halloween !!!

posted the 10/30/2021 at 07:36 AM by jedi