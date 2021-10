Oh Putain : 1/4 de siècle!! Vous vous rendez compte?Il y a 25 ans, le 25 Octobre 1996 sortait Tomb Raider : un jeu d'action et d'aventure dans une 3D temps réel révolutionnaire et qui marquera au fer rouge l'Histoire du Jeu Vidéo et de la marque Playstation (même si le jeu fut également sorti sur Saturn et PC).Lara Croft, ses seins pyramidaux, ses caméras aguicheuses, son tyrannosaure, ses dédales bourrés de pièges, son ambiance unique, ses cinématiques en CG...Quels sont vos meilleurs souvenirs de ce tout premier épisode?Replongez dans dans la découverte de ce bijou avec nos avis sur le site !D'ailleurs : le jeu n'a que 3 avis?! Qu'attendez vous pour écrire le vôtre?!