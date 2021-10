Bon alors aujourd'hui, grosse vidéo, avec l'histoire de la création des Bitmap Brothers, et notamment les premiers jeux qu'ils ont fait avant de créer leur propre studio.Ensuite on revient d'abord sur Xenon, leur premier jeu, sorti en premier sur Atari ST, et sur sa suite surboostée aux amphéts, Xenon 2 (avec du John Carpenter et du REZ de Tetsuya Mizuguchi inside), et notamment sa conversion sur les machines de SEGA.Puis la traditionnelle revue de presse, avant de terminer par le sublime remix du thème principal par Gibs.Bonne vidéo !!!