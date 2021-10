Alors je vous présente ici surement une des plus grandes, voire la plus grande avancée technologique que le monde du jeu vidéo ait connu (et c'est pas moi qui le dit c'est le magazine Edge).La prouesse technique était gigantesque à l'époque, les magiciens d'Ultimate avaient encore fait leur oeuvre.Au delà de la prouesse technique, le jeu est très bon, et marquera le début d'une vague de jeux 3D isométriques qui va envahir nos micros mais également les consoles.Et je reviens aussi sur la très rare version NES sortie uniquement sur Famicom au Japon.D'ailleurs je me pose la question, mais est ce que quelqu'un ici possède cette version ultra rare, ça m'intéresse de la savoir ???