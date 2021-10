PS5 : 2160p/60fps dynamique

XSX : 2160p/60fps dynamique

XSS : 1440p/60fps dynamique



La version PC fonctionne en 2160p avec AMD FSR sur un RTX 3080.

La résolution moyenne est d’environ 1800p sur PS5 et Xbox Series X, mais dans certaines zones sur Series X, la résolution moyenne est plus élevée.

De meilleurs reflets sur PS5 que sur Xbox S/X, mais PC est la seule version avec des reflets DXR.

Les ombres DXR sur PC ajoutent des ombres de meilleure qualité et améliorent l’occlusion ambiante. Cependant, cette technologie provoque quelques bugs dans certaines parties.

Les versions PS5, Xbox Series X et PC comprennent un pack de textures supplémentaire de 26 Go qui améliore la qualité de certaines textures par rapport aux autres versions.

Certaines textures sur PC ne se chargent pas correctement, se ont une résolution inférieure à celle de PS5/Series X.

La version PC est la seule avec la technologie CAS, qui adapte dynamiquement le contraste.

La distance d’affichage est supérieure sur PC, identiques sur PS5 et Xbox Series X et légèrement inférieure sur Xbox Series S.

Les temps de chargement sont plus rapides en PS5.

Le framerate est pratiquement parfait sur les 3 plateformes, sauf dans les cinématiques (ils sont exécutés à 30fps et souffrent de trésautements).

Très bon travail d’optimisation sur toutes les plateformes. Peu importe la plate-forme que vous choisissez, ce sera un bon choix.