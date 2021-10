Avec Instant-Gaming, on a mis en place un concours pour remporter le jeu de votre choix ! Au format dématérialisé sur PC, Nintendo Switch, PS4/PS5 ou Xbox !Pour participer, c'est ici :(inutile de vous abonner à notre chaîne Youtube, ni à notre Twitter pour ceux qui se posent la question...)Instant-Gaming est un de nos partenaires de longue date. Ce concours est donc l'occasion de renforcer nos liens pour essayer de proposer toujours plus de choix aux meilleurs prix possibles. Le site est fiable, et j'y achète régulièrement des jeux PC, Xbox One et Series dématérialisé dessus - pratique quand on sait à quel point j'aime le dématérialisé ^^ !Pour la PS5, c'est un peu plus compliqué (il est extrêmement rare de trouver un jeu PS5 en dehors du store, mais ça peut arriver), et pour ce cas-là, j'achète du crédit Playstation Store sur Instant-Gaming. On ne gagne pas grand-chose en général (entre 10 et 17%) mais c'est toujours ça de gagné.Petite remarque : les prix que l'on voit sur Instant-Gaming sont HORS TAXES (le site a d'ailleurs été longtemps critiqué pour cela). Il vous faut donc ajouter les 20% de TVA si vous habitez en France (en Martinique, on a que 8.5% de TVA, mais le Playstation Store, par exemple, n'en tiens pas compte) pour avoir votre tarif après facturation (sur Ratchet & Clank, on tombe à 77,99 € et c'est sûr que c'est moins intéressant).Voilà pour ce (beaucoup trop long) article... Et je vais retourner regarder les conférences du Tokyo Game Show (et jouer à Scarlet Nexus sur Xbox Series S spécifiquement, ouais, même si je l'ai déjà fait sur PC. Vive le Game Pass !).