C'est souvent au détour des promos sur le live que je me trouve des petits jeux pas trop chers que je n'aurais jamais acheté autrement, ou dont je n'ai jamais entendu parler !! Bear with Me en fait partie. Je ne savais même pas vraiment ce que c'étaitAlors, ça vaut quoi ?+ Un bon tit point and click à l'ancienne, ça fait tellement plaisir !!+ L'ambiance vraiment sympa grâce à son univers mêlant robots, années 30, personnages animaux/humains, ...+ Le noir et blanc qui donne un cachet mine de rien.+ Enigmes agréables (bon parfois un peu tordues quand même) avec une difficulté bien dosée.+ Un très grand nombre de références au ciné vraiment plaisantes !!+ L'histoire bien plus profonde qu'elle n'y parait au premier abord (par contre il faut faire les extensions).+ 2 fins disponibles, c'est toujours sympa.- Manque de musique quand même !!- Le jeu qui fige 2 fois sur 3 quand il reste en veille (sur One X tout du moins), obligé de couper complètement pour relancer !!-Parfois la zone de contact des objets est abusément petite !! Du coup on passe plusieurs fois dessus sans avoir d’icônes et on passe à la suite en loupant quelque chose.Au final Bear With Me est un très bon point and click. Simpliste au premier abord, mais étonnamment profond dans l'histoire pour peu que l'on prenne les extensions. Ses petites références au ciné sont un petit plus qui vient donner un plaisir supplémentaire à suivre l'aventure de Ted, Amber et Flint. Vraiment un très bon jeu dans son domaine.