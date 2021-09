Ayant essayé de récupérer ma sauvegarde de Death Stranding, je trouve le système vraiment mal foutu.C'est d'autant plus dommage que dans l'écosystème de Microsoft, le joueur n'a jamais à se soucier de sa sauvegarde : Quelque soit la version du jeu, quelque soit la console que le joueur utilise, quel que soit la plateforme, le joueur a toujours accès à sa dernière sauvegarde, tout simplement.xCloud, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, Xbox One S ou Xbox One X, quand je lance mon jeu sur une plateforme, cette même sauvegarde se retrouve magiquement sur n'importe quelle autre plateforme - à condition qu'elle soit connectée à Internet bien sûr.Alors, on ne va pas trop s'en plaindre, puisque sur pas mal de jeu PS5, on perd carrément sa sauvegarde (coucou Dirt 5, Yakuza Like a Dragon et mon bien aimé Atelier Ryza 2 qui fut la première à me faire retenir cette leçon), mais devoir réinstaller un jeu de 70 go pour récupérer une sauvegarde, c'est lourd.Bonus : Si vous n'êtes plus abonné au PS+, dites aussi adieu à votre sauvegarde cloud ! (Chez Microsoft, la sauvegarde cloud est indépendante du Xbox Live Gold).