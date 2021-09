Alors voilà une petite curiosité que je partage, c'est pas non plus un scoop.



Je me demandais ce que devenait Silicon knights (Eternal darkness). Ils ont fait faillite malgré une dernière tentative d'un kickstarter portant sur une suite (spirituelle?) à Eternal Darkness, curieusement ils ont échoués malgré pourtant la très bonne réputation d'Eternal Darkness, mais cela pourrait s'expliquer parla mauvaise réputation de son créateur Denis Dyack.



Donc j'ai recherché sur ce que fait Denis Dyack actuellement. Et donc ce dernier est le CEO d'un studio du nom de Apocalypse



Ce studio travaille sur un projet du nom de Deadhaus Sonata .



Deadhaus Sonata is a Narrative Driven Action RPG where you play the Undead fighting the living.



Deadhaus Sonata development is leading on the PC and will support all major platforms. Donc sur les toutes les consoles.

Le jeu sera un free-to-play jouable seul ou en co-op multiplayer



Deadhaus Sonata utlise un moteur 3D open source qui s'appelle O3DE (Open 3D Engine pour les intimes)



Soit en passant je me demande ce que Nintendo attends ou fait de la marque Eternal Darkness, il serait aviser d'en faire un portage switch (par monolith soft de préférence ou par Next Level games)



Voici, le lien du site du jeu, la direction est magnifique touchant la Dark Fantasy:



https://deadhaussonata.com/