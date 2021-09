C'est génial, on peut désormais connecter son casque à la Xbox Series S en même temps qu'à la Nintendo Switch, et entendre le son de sa partie de WarioWare pendant qu'on est dans la salle d'attente du mode Imposteur de Fortnite sur la Xbox Series S. Le tout sans transition, avec le son des 2 jeux qui se mélangent dans le casque...Un bijoux ce casque du coup... ça aurait été parfait s'il pouvait également être compatible PS5 8-). Et sans latence audio sur Xbox Series (bon, par contre, sur Switch, y'a un petit lag quand même, mais avoir le choix, c'est toujours mieux). Et cerise sur le gateau, il peut mémoriser jusqu'à 8 appareils bluetooth auquel il est connecté (mais qu'une seul Xbox Series... même si ce n'est pas très gênant, c'est juste que le bouton d'appairage allumera la dernière xbox à laquelle vous avez été connecté, sachant qu'il est très simple de se connecter à la console puisque le casque se connecte tout simplement à la console la plus proche ^^).Merci Nintendo pour cette petite mise à jour bien pratique pour les globetrotteurs ou ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer d'un fil pour gagner quelques millisecondes audio ^^ !