Après de longs mois de débats, le procès qui oppose Epic Games et Apple où le jeu phénomène Fortnite tient une place centrale, a eu le droit à son premier verdict. La juge Yvonne Gonzalez-Rogers a tranché plutôt en faveur des arguments d’Epic Games, et cela va avoir un impact profond sur l’App Store d’Apple sur iOS.

posted the 09/11/2021 at 07:23 AM by suzukube