Ultra Age propose des combos dévastateurs avec plusieurs types de lames, plein d'action et une multitude d’améliorations pour le personnage principal et son droïde.



Situé dans un monde futuriste et post-apocalyptique au bord de la ruine, le joueur contrôle Age, le héros armé de l’épée, qui doit se battre pour empêcher l’extinction de l’humanité.



Ultra Age est disponible dès aujourd'hui sur PS4 via le PlayStation Store !





On jurerait Nier Automata avec un perso masculin à la sauce Wish.Qui a testé ?