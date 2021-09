Quelques insiders avaient annoncé et même confirmé (vu que le nom de domaine a été déposé) la présence d'un nouvel Infamous pour le showcase, mais on a rien vu, alors, c'était juste une simple rumeur, ou ce n'est que partie remise en attendant un autre Event ?

Who likes this ?

posted the 09/10/2021 at 01:44 AM by jaysennnin