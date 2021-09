Il y a quelques mois, j'ai entendu, de la part de deux sources fiables, que le prochain grand studio ou grand éditeur à être acquis serait Take-Two. Mais c'était il y a longtemps. En même temps, cependant, un éditeur comme Take-Two prendrait beaucoup de temps à être racheté. Je ne sais pas, je n'ai aucune preuve à l'appui.

Depuis 2008, Take-Two Interactive est très souvent associé à un grand nom de l'industrie vidéoludique pour un potentiel rachat. Electronic Arts, Microsoft, Activision, Sony... Tous reviennent plus ou moins continuellement (soit pour un studio, soit pour la majorité de la société) alors que l'éditeur américain prend chaque jour plus de poids dans l'industrie et engrange les milliards de dollars.Alors que Microsoft avait créé la surprise en s'offrant ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars, le groupe de Satya Nadella envisagerait de sortir à nouveau le chéquier pour mettre la main sur... Take-Two Interactive (Rockstar Games, 2K Games/2K Sports, Private Division, Ghost Story Games, Social Point et Playdots). Si la rumeur enfle depuis quelques heures, Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, préfère modérer les ardeurs des fans un peu trop euphoriques sur les réseaux sociaux.Pour s'offrir Take-Two Interactive, le ticket d'entrée commence à partir de 20 milliards de dollars et peu sensiblement augmenter si l'éditeur n'est pas vendeur, mais à l'écoute des offres, ce qui n'est en principe pas le cas dans l'immédiat vu les objectifs de Strauss Zelnick. La dernière grosse acquisition de Microsoft n'est autre que Nuance pour près de 20 milliards de dollars. La firme de Redmond était par ailleurs disposé à mettre 50 milliards dans Tik-Tok ou encore 10 milliards dans Discord.