F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est une belle petite surprise pour tout amoureux de metroidvania. Alors, certes, de mon côté, j'aurais préféré un monde plus coloré, mettant plus en avant le côté "Cyberpunk" du jeu, mais les amateurs d'ambiance Steampunk devrait apprécier cet univers sombre. Pour moins de 30 €, on a tout de même là un titre de qualité, sans défauts majeur, avec une aventure plutôt consistante, si le titre vous a tapé dans l'œil, vous pouvez y aller, il y a peu de chances que vous soyez déçu ^^ ! L'industrie du jeu vidéo chinoise m'impressionne de plus en plus, et après un Genshin Impact qui aura su me charmer depuis plus d'un an, voici qu'un petit Metroidvania me démontre que décidément, en Chine, il y a vraiment des talents !

Mon Verdict :Et ceux qui recherchent juste une note, disons un 4/5! Quelques erreurs (placement des points de sauvegarde, cinématique impossible à passer à l'entrée d'un boss), mais globalement très agréable !Et dernière précision, la traduction française aura un peu de retard, donc il faudra attendre vers le 14 septembre pour en bénéficier.